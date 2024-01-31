В Крыму все больше детей страдают ожирением

В Крыму все больше подростков страдают ожирением, причем, чем старше дети, тем больше среди них с лишним весом. Об этом сегодня заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего такая проблема встречается у детей старше 15 лет. Если по итогам профилактических осмотров выявлено 1 тысяча 30 детей с ожирением в возрасте до 14 лет, то в возрастной группе 15 -17 лет – 3 тысячи 867.

Пеньковская объяснила ситуацию малоподвижным образом жизни и пищевыми привычками:

«В школах проводится анкетирование, в результате которого большая часть детей отвечала, что их любимые блюда – это фаст-фуд», – рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Добавим, что ежегодно в Крыму вновь выявляют по 1 тысяче человек, страдающих ожирением.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube