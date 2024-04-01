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Понедельник, 1 апреля 2024, 11:25 мск

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В Крыму проиндексировали пенсии

В Крыму проиндексировали пенсии: повышенные выплаты с 1 апреля будут получать более 42 тысячи крымчан.

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском отделении Социального фонда, социальные выплаты пенсионерам увеличатся на 7,5%.

Кроме того, повышение коснется 1 тыс 27 крымчан, получающих дополнительные меры социального обеспечения: участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также получателей дополнительного материального обеспечения.

«Социальные пенсии назначаются гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховых пенсий, – пояснили в ведомстве. – Социальная пенсия положена людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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