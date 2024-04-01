Крымский полицейский подставил знакомого мигранта, чтобы повысить свои показатели

Крымский полицейский организовал фейковое изъятие наркотиков у знакомого мигранта, чтобы повысить свои показатели. «Актеру» пообещал за «работу» гражданство, но все пошло не так.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участковый из Раздольненского района придумал с его точки зрения идеальный план, для исполнения привлек ранее судимого знакомого.

«Тот должен был добыть наркотики, отправиться с ними на вокзал и устроить небольшой дебош. А бравый коп, конечно, сразу появится на вызове, изымет траву и получит плюсик к показателям. Взамен он пообещал товарищу помочь с гражданством РФ и спасти от депортации», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Спектакль отыграли успешно, но вместо гражданства мигрант получил уголовное дело. Он несколько раз приходил к участковому с вопросами, но дело так никуда и не делось. Поэтому заявление на участкового отправилось в отдел собственной безопасности. Полицейский стал бывшим и получил год условно. О судьбе мигранта не сообщается.

Симферополь, (Новый День, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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