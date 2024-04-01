В Ялте во время ремонта дворов украли 14 млн рублей

В Ялте во время реконструкции дворов украли 14 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в суд направлены уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте.

По версии следствия, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты и предприятием, фактическими руководителями которого являлись обвиняемые, заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта дворовых территорий. Стоимость договора составила более 157 млн рублей.

На основании представленных документов, содержащих недостоверные сведения о проведенных работах, на счет строительной фирмы необоснованно перечисли более 14 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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