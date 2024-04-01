В Крыму зафиксирована аномальная жара: в минувшие выходные воздух прогрелся до +28 градусов, что почти в 2 раза выше обычной для данного периода температуры.

«Это можно назвать аномально теплой погодой – на 13 градусов выше средней многолетней нормы. Из акватории Средиземного моря пришел заток теплого воздуха, – цитирует РИА Новости Крым руководителя республиканского гидрометцентра Татьяну Любецкую. – Завтра, 2 апреля, последний день такой аномально теплой погоды. Ждем температуру воздуха +20…+25 градусов в горах и на побережье, +26…+31 в степных и предгорных районах. В столице республики ждем +29 градусов тепла».

А в среду на полуостров придет холодный фронт: пойдут дожди, температура воздуха опуститься до привычной для начала апреля. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, жары в течение ближайшего месяца на полуострове больше не ожидается.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube