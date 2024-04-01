Крым получит более 8 млрд рублей на восстановление набережных

Правительство России выделило Крыму 8,3 млрд рублей на восстановление набережных и берегоукрепительных сооружений, разрушенных во время «шторма века» в ноябре 2023 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Всего это 23 объекта, выполнять работы начнут уже в течение текущей недели. Информация об очередности и сроках выполнения будет сообщена дополнительно. Повторная ревизия набережных будет проведена в конце I полугодия текущего года, чтобы наметить дальнейший план действий», – отметил Аксенов.

Кроме того, добавил глава Крыма, для объектов курортной сферы на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и пгт Мирный городского округа Евпатории до конца текущего года арендная плата будет составлять 1 рубль в год. Также прорабатывается вопрос, чтобы в данных муниципалитетах подобная практика была применена и в отношении нестационарных торговых объектов.

Как уже сообщал «Новый День», во время ноябрьского шторма сильно пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения во всех приморских городах Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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