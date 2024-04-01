В Крыму завершается отопительный сезон: в Симферополе и Саках батареи отключат в ближайшие 2 дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с постановлением администрации Симферополя, теплоснабжающие организации остановят подачу тепла в 00:00 2 апреля.



«Обращаем внимание граждан, что в период перевода котельных на летний режим возможны перебои с поставкой горячего водоснабжения и в отдельных многоквартирных домах», – предупредили в МинЖКХ Крыма.

В Саках последним днем отопительного сезона объявлено 3 апреля.

«Прошу всех подать заявки в управляющие компании для проведения ремонта, устранения замечаний и подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов», – обратился к горожанам глава администрации глава Александр Овдиенко.

А вот в Севастополе решили еще немного погреть население: «Установилась чрезвычайно теплая погода, и сейчас уже начали поступать вопросы от горожан: люди просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить полностью отопление. Отталкиваемся от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже 8 градусов в течение 5 дней. Поэтому наблюдаем с коллегами за погодными условиями в течение этой недели, и после этого принимаем решение», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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