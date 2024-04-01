Крымчане решили провести майские празднике на материке

В Крыму отмечают существенный рост спроса на отдых в майские праздники: известные крупные отели и санатории забронированы уже на 90%, малые отели – пока на 30%, но это тоже гораздо выше чем на эту дату в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крым на майские собирается много туристов из Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, так как им предоставляются дополнительные скидки. Традиционно бронируют жилье москвичи и жители Санкт-Петербурга, начинают подтягиваться и представители других регионов.

Между тем, многие крымчане в майские праздники собираются отдыхать на материке. Наиболее востребованными направлениями в текущем году являются Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай.

Собираются крымчане и за границу: по данным туроператоров, вырос интерес к поездкам в Армению и Белоруссию, пользуются спросом обзорные туры по Узбекистану. А лидером зарубежных направлений остаются Турция и Египет.

Часть крымчан решила провести длинные выходные в Арабских Эмиратах и странах Азии.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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