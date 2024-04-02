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Вторник, 2 апреля 2024, 09:56 мск

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В Симферополе сгорел склад с оборудованием для салонов красоты

В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты: площадь пожара составляет 650 квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня около 5 часов утра в одном из складских помещений на улице Широкой. Возникла опасность распространения огня на другие торговые помещения. Однако к 7 утра пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводится разбор кровли, проливка конструкций и защита от огня соседних строений. Всего, по данным МЧС, на месте работают 43 человека и 14 единиц техники.

Сообщений о пострадавших нет.

Причины пожара пока не установлены, ход расследования контролирует прокуратура.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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