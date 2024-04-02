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Вторник, 2 апреля 2024, 11:15 мск

Новости Крым

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В Крыму завершили расследование по делу о покушении на министра ВГА Запорожской области

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на убийство должностного лица Военно-гражданской администрации Запорожской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в июне 2023 года обвиняемый, по версии следствия, начал сотрудничество со службой безопасности Украины.

Ему поручили убить временно исполняющего обязанности министра экономического развития Военно-гражданской администрации Запорожской области и лиц, сопровождающих его. Для этого мужчина получил гексоген, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства и приведению его в действие.

19 июня в Симферополе он установил взрывчатку, дождался, когда потерпевшие сядут в автомобиль, и привел взрывное устройство в действие.

Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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