В Крыму завершили расследование по делу о покушении на министра ВГА Запорожской области

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на убийство должностного лица Военно-гражданской администрации Запорожской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в июне 2023 года обвиняемый, по версии следствия, начал сотрудничество со службой безопасности Украины.
Ему поручили убить временно исполняющего обязанности министра экономического развития Военно-гражданской администрации Запорожской области и лиц, сопровождающих его. Для этого мужчина получил гексоген, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства и приведению его в действие.
19 июня в Симферополе он установил взрывчатку, дождался, когда потерпевшие сядут в автомобиль, и привел взрывное устройство в действие.
Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.
Симферополь, Олег Яковенко
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