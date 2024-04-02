Главе Ялты указали на ненадлежащие содержание пешеходных переходов

Администрации Ялты указали на ненадлежащие содержание дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская прокуратура совместно с работниками отдела ГИБДД УМВД России провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего содержания пешеходных переходов, в частности, отсутствие дорожной разметки, знаков, неисправность светофора и иные несоответствия техническим регламентам более чем на 60 участках автомобильных дорог.

В главы администрации внесено представление об устранении нарушений.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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