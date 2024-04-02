Главе Ялты указали на ненадлежащие содержание пешеходных переходов

Администрации Ялты указали на ненадлежащие содержание дорог.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская прокуратура совместно с работниками отдела ГИБДД УМВД России провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего содержания пешеходных переходов, в частности, отсутствие дорожной разметки, знаков, неисправность светофора и иные несоответствия техническим регламентам более чем на 60 участках автомобильных дорог.
В главы администрации внесено представление об устранении нарушений.
Ялта, Олег Яковенко
© 2024, РИА «Новый День»