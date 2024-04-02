В Крыму начался пожароопасный сезон – соответствующее решение приняло республиканское правительство.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Напомним. за 5 лет – с 2017 по 2022 год число ежегодно регистрируемых возгораний в республике сократилось на 40%. Но в минувшем году отмечен резкий рост – сразу на 73%.
В связи с этим в начале июля на полуострове установили особый противопожарный режим, запрещающий на природных территориях любую связанную с огнем деятельность и ограничивающий посещение лесов. Однако природных пожаров стало больше.
В 80% случаев причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнем.
Симферополь, Лиана Макоба
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