На юге России начался эксперимент по выводу из тени отелей

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае начался эксперимент по легализации гостевых домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего до 31 декабря 2026 в регионах, участвующих в эксперименте, должны вывести из тени около 16,5 тысяч мест размещения.

По оценке специалистов, больше всего отелей, работающих вне правового поля, отмечается в Крыму: только по официальным данным их от 9 тысяч до 12 тысяч. В Севастополе собираются легализовать 400 объектов. Однако, чтобы достичь поставленной цели, в законодательную базу, считают эксперты, нужно вносить изменения.

Ранее Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников предложил разграничить понятия «собственник» и «правообладатель», когда речь заходит о праве собственности на гостевой дом. Данную мысль бизнес-омбудсмен озвучил в рамках внесения поправок в законопроект о порядке добровольной легализации гостевых домов, пишет «Информер».

Пестерников считает, чем больше будет ограничений, тем меньше объектов будет легализовано. Он уточнил, что предприниматели хотят работать «в белую», а не полулегальным схемам.

«Если предложение будет принято, а поправки к законопроекту одобрены, выиграют собственники нескольких гостевых домов. Или даже сети таких домов. Для этого им даже не придётся жить в Севастополе. Кроме того, такое нововведение будет выгодно тем, кто арендует недвижимость для ведения подобного бизнеса. Это не исказит идею законопроекта, поскольку цель документа – легализовать максимальное количество гостевых домов. Идиллическая картина семейного бизнеса, когда собственник сам следит за таким объектом, проживая в нем же, редкое для Севастополя явление.

На основе обращений, тех данных, что нам дают предприниматели, процентов 70-80 таких объектов – это те, где владельцы не прописаны и фактически не живут. В нынешней версии законопроекта они под легализацию не подпадают. Важно понимать, что эти объекты уже есть. Они существуют, работают и сейчас они в серой зоне. Задача – их легализовать», – уточнил Пестерников.

Кроме того, предлагается разрешить размещение гостевых домов на землях ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, огородничества, отдыха (рекреации). Или дать такую возможность регионам.

«Причина – та же. В Севастополе всего 15% – 20% от общего количества гостевых домов расположены на землях ИЖС. Остальное – СНТ, дачные и садовые товарищества, кооперативы и так далее», – отметил бизнес-омбудсмен и предложил заменить ограничение по количеству номеров в гостевом доме – с 15 на 30 номеров.

По его словам, соответствующие поправки совместно разработали общественная организация «Опора России» и Союз гостеприимства и туризма.

По подсчетам Министерства курортов и туризма Крыма, если вывести из тени хотя бы 9 тысяч средств размещения, то гостевой фонд республики увеличится на 140 тысяч койко-мест.

Напомним, эксперимент подразумевает, что каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит персональный номер. Пока законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях. Иными словами, любое объявление о предоставлении подобных услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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