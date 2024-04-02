Спецслужбы Белоруссии выяснили, откуда отправляют беспилотники по объектам в России

Комитет госбезопасноти Белоруссии выяснил, откуда отправляют беспилотники по объектам в России. Оперативную съемку допроса одного из задержанных агентов СБУ показал телеканал ОНТ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецслужбы Украины вербуют агентов в Белоруссии, предлагая им за определенную плату отправится в Смоленскую область, забрать из тайников беспилотники, перевезти их на пусковые позиции и отправить по запрограммированному маршруту.

Фигурант допроса сообщил, что на него вышли через один из телеграм-каналов и пару месяцев «передавали» его по цепочке якобы друзей и знакомых, прежде чем дать конкретное задание.

Наконец, после новогодних праздников куратор предложил поехать в Россию: «Сказал: в зависимости от того, сколько ты хочешь заработать. Можно походить, посмотреть какую-то местность, куда-то отослать фотографии. Если хочешь больше денег, то надо поехать последить за какими-то военными и передать их координаты или положить что-нибудь под машину. На территорию Смоленска надо было заехать и установить в указанном месте где-то там захороненный беспилотник. Его достать, потом завести его в другое место, поставить вверх», – рассказал задержанный.

По его словам, за пуск беспилотника обещают 2 – 3 тысячи долларов, за перевоз взрывчатки – 1,5 тысячи белорусских рублей. Еще один белорус признался в подрыве российского грузового поезда в 1200 км от границы: за это ему заплатили 6 тыс долларов.

Минск, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube