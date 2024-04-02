У Крыма есть шанс выйти в лидеры туристического сезона

Эксперты турсферы пока не разделяют оптимизма агрегаторов арендного жилья и профессиональных сообществ, прочащих полуострову успешный курортный сезон, но отмечают, что шанс снова стать лидером все же есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас рост бронирование варьируется от 40% до 60%. По мнению специалистов, это говорит о восстановлении спроса до доковидного уровня. Но это не вяжется с возможностями транспортной логистики. Да и Западное побережье рискует остаться без туристов.

Напомним, власти Крыма заявили, что в 2023 году Крым посетили более 5 млн туристов, хотя, по оценкам экспертов, реальная загрузка отельного и гостевого сектора составила 3,5 – 4 миллиона человек.

«Частники по-прежнему выпадают из официальной статистики, при этом арендное жилье пользуется популярностью не меньше, чем мини-пансионаты и гостиницы. Но в борьбе за клиента даже крупные комплексы делали скидки, что не оставляло шансов мелкому бизнесу. Тем боле что протяженные участки пляжных территорий из категорий отдыха перешли в категорию фортификационных сооружений. И это вывело «за скобки» курортные поселки на Западном побережье Крыма», – отмечает «КП Крым» и цитирует директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлану Возную: «Я считаю, что этот год тоже будет тяжелый для Западного Крыма. Гости, конечно, там будут, но это не даст возможности объектам коммерчески восстановиться. Там зона боевых действий рядом, это создает определенные риски и неудобства».

Напомним, западное побережье всегда занимало второе место после ЮБК по популярности у туристов из-за протяженной песчаной полосы и мелкого, теплого моря. Плюс ко всему добираться из аэропорта Симферополя до Сакского района, Евпатории и Черноморского гораздо ближе и проще, чем до южного или восточного побережья. Но после закрытия воздушного сообщения эти территории потеряли свою привлекательность.

Сыграть в плюс Крыму может ценовая политика: сейчас отдых на полуострове стоит на 10% – 15% дешевле, чем на Кубани. Плюс Турция в очередной раз поднимает цены: например, отдых в трехзвездном отеле подорожал на 30%. Поэтому у полуострова есть шанс вернуться в лидеры в наступающем сезоне.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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