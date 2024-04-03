Пора к крокодилам: два заповедника Крыма открыли для посетителей

В Опукском и Казантипском природных заповедниках с 3 апреля открыты пешеходные маршруты. Два из них не требуют сопровождения экскурсоводов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», один из таких маршрутов «Берег каменных крокодилов». Напомним, каменными крокодилами называют уходящие в море длинные скалы, напоминают уползающих в воду рептилий. Маршрут проходит вдоль живописных бухт Казантипа и, если повезет, можно будет посмотреть на играющих в море дельфинов – там их довольно много. А в ясную погоду с берега видны восточные форпосты Крымских гор.

Второй маршрут – «Приозерный» в ГПЗ «Опукский». За пару часов можно прогуляться по левому краю тектонического разлома плато горы Опук, побывать на горе Приозерная, полюбоваться Кояшским и Малым Элькинским озерами, Жемчужным берегом, а также перламутровой песчано-ракушечной стрелкой на побережье Черного моря, где обосновались степные птицы.

А вот по популярному маршруту «Урочище Опук» можно передвигаться только в сопровождении экскурсовода. Особый интерес он вызывает во время цветения диких тюльпанов, но пока, отмечают в заповеднике, обильного распускания этих цветов не наблюдается.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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