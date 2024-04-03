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Среда, 3 апреля 2024, 11:53 мск

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Крымский подросток предстанет перед судом за жестокое избиение сверстника

Подросток из Феодосии предстанет перед судом за жестокое избиение сверстника.

Как уже сообщал «Новый День»,в начале января в соцсетях появилось видео, на котором двое подростков жестоко избивают третьего. Видео попало в поле зрения следователей, было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что днем 3 января 14-летний школьник в Комсомольском парке избил 17-летнего юношу. В нанесении побоев также принимал участие 13-летний подросток, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. А 12-тилетняя девочка снимала происходящее на мобильный телефон, – рассказали в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – В результате потерпевший был доставлен в больницу в бессознательном состоянии с множеством телесных повреждений, в том числе – тяжких.

Фигурант уголовного дела свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес извинения пострадавшему. Судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

В ходе следствия выяснилось, что подросток неоднократно применял насилие к сверстникам и совершал другие противоправные действия.

«Всем эпизодам дана надлежащая правовая оценка, изучена обстановка в семьях. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в составе группы лиц, завершено».

Дело направлено в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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