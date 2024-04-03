В Крыму зафиксирован новый температурный рекорд

В Крыму зафиксирован очередной температурный рекорд.

Как уже сообщал «Новый День», во вторник, 2 апреля, самая высокая в России температура была отмечена в Джанкое – плюс 31 градус Цельсия. Однако в истории наблюдений зафиксирована и более жаркая погода в этом городе в этот день.

А вот Симферополь установил рекорд: 1 апреля воздух в крымской столице прогрелся до +27,1 градуса, это на 1,5 градуса выше, чем максимум, зафиксированный в 1941 году. Вчера было еще жарче – плюс 28,4, но рекорда не случилось: до таких же значений столбики термометров поднимались 2 апреля 1947 года.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей подобной жары на полуострове не предвидится: сегодня и завтра воздух прогреется до плюс 22, в последующие дни – до плюс 20.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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