В Крыму предлагают принудительно лечить от алкогольной и наркотической зависимости родителей

В Крыму предлагают принудительно лечить от алкогольной и наркотической зависимости тех, у кого есть дети. Инициативу озвучила на заседании Президиума республиканского парламента Уполномоченная по правам ребенка в РК Ирина Клюева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты признали, что проблема есть, но пока не рискнули брать на себя ответственность за подобную законодательную инициативу, предложив обсудить вопрос с общественностью.

«Для нас семья, однозначно, – это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать свое право на счастье. Алкоголизм и наркомания в такую модель точно не вписываются. А значит – борьба с этими явлениями должна вестись решительная и непримиримая. Как при этом соблюсти права личности, в том числе и конституционные, вот предмет для широкой общественной дискуссии. Считаю, что заявление Ирины Клюевой – своеобразное приглашение к ней», – прокомментировал предложение глава крымского парламента Владимир Константинов.

Симферополь, Лиана Макоба

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