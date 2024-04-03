В Крыму два года не могут выяснить причину смерти беременной женщины и ее ребенка в больнице

В Крыму два года не могут завершить расследование по факту гибели беременной женщины и ее нерожденного ребенка в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летняя жительница Раздольненского района должна была родить девочку в мае 2022 года. Но внезапно ей стало плохо. «Скорая» доставила женщину в больницу, где она и скончалась.

«Поступила в больницу...в состоянии клинической смерти, несмотря на сердечно-легочную реанимацию, скончалась. Смерть констатирована врачом через 30 минут после поступления в больницу», – цитирует КП Крым заключение судмедэксперта.

Родственники погибшей женщины заявляют, что ребенка можно было спасти: девочка была полностью готова к родам, но врачи даже не попытались этого сделать.

«Смерть плода наступила вследствие внутриутробной гипоксии, по всей вероятности, связанной со смертью матери», – пришел к выводу патологоанатом.

С тех пор родственники так и не получили заключения следователей: действительно ли ничего нельзя было сделать или к смерти молодой женщины и ее малышки привели неправильные действия медиков.

В ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю заявляют, что в бюро СМЭ Ленинградской области назначена очередная комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза «с целью установления обстоятельств смерти матери и ее неродившегося ребенка».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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