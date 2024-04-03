Правительство Севастополя предпочитает судиться с нерадивыми заказчиками вместо требования исполнения гарантий

Правительство Севастополя подало в суд на подрядчика, ремонтировавшего Парк Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти требуют у московской компании «Ривьера» устранить дефекты, возникшие в течении гарантийного срока, а также выплатить штраф – более 3 млн рублей.

Любопытно, что эти дефекты обнаружили не чиновники, а журналисты. Они зафиксировали просадку тротуарной плитки по периметру фонтана «Орден Победы» и плиты у «Игрового фонтана», отслаивание гранитных плит облицовки.

«Скорее всего, гарантийные обязательства уже вряд ли можно предъявить подрядчику, хотя очень бы хотелось. Тем не менее надо сейчас смету сделать, чтобы выглядел нормально. С департаментом финансов согласуйте эти расходы», – заявил по этому поводу Михаил Развожаев, не поясняя, почему его подчиненные не проконтролировали качество весьма недешевых работ в рамках гарантийного срока.

Предварительное судебное заседание назначено на вторую половину апреля.

«Проблема с покрытием актуальна для многих уже отремонтированных пространств Севастополя, – отмечает ForPost. – На днях представители ГБУ «Парки и скверы» отчитались о перекладке плитки в детском парке имени Марии Байды, капитальный ремонт которого выполняли всего несколько лет назад».

Севастополь, Олег Яковенко

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