В Крыму задержали 36 курьеров, работавших по схеме «Ваш родственник попал ДТП»

В Крыму с начала 2024 года задержали 36 курьеров, работавших на кураторов по схеме «Ваш родственник попал ДТП». Среди них двое несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, жертвами злоумышленников стали 12 пожилых граждан возрастом от 61 года до 95 лет, а также 11-летний крымчанин.

Так, на телефон несовершеннолетнего мальчика поступил звонок от неизвестного, который сообщил о том, что его мама якобы попала в ДТП и нужны деньги на лечение. Перепуганный ребенок собрал все родительские сбережения – 152 тысячи рублей, и передали их приехавшим к нему домой двум подросткам-курьерам.

О произошедшем мальчик позднее рассказал соседке, которая и сообщила в полицию.

Другой жертвой мошенников, действовавших по указанной схеме, стала 95-летняя жительница Нижнегорского района. Пенсионерка передала злоумышленнице, представившейся сотрудницей правоохранительных органов, 70 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный крымчанам по схеме «Ваш родственник попал ДТП», превысил более 3 млн 289 тыс рублей.

Отметим, что 8 из 36 задержанных курьеров, в том числе 2 несовершеннолетних, после получения денег «сдали» полиции их же «наниматели».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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