Выпускники школ приграничных территорий Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов – об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу.(...) Формат сдачи экзаменов такой же, как в прошлом году для девятых и одиннадцатых классов», – сказал Гладков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», выпускники 9-х классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Выпускники 11-х классов будут поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему усмотрению.
Белгород, Лиана Макоба
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