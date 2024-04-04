Выпускники школ приграничных территорий Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов – об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу.(...) Формат сдачи экзаменов такой же, как в прошлом году для девятых и одиннадцатых классов», – сказал Гладков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выпускники 9-х классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Выпускники 11-х классов будут поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему усмотрению.

Белгород, Лиана Макоба

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