Плюшевый монстр устроил переполох в севастопольском Водоканале

В севастопольском Водоканале устроил переполох плюшевый монстр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники обнаружили на своей территории нечто среднее между кроликом и собакой и, в соответствии с инструкцией, решили не приближаться и вызвали полицию.

Приехавшие на вызов специалисты, тщательно все обследовали, но ничего угрожающего ни в мягкой игрушке, ни на окружающей территории не нашли. «Водоканальщики не знают, зачем и почему им подбросили такого персонажа, но грешат на неких подозрительных бородачей, которые каждый день ошиваются рядом с учреждением», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане хвалят сотрудников Водоканала за бдительность.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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