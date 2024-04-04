В Крыму полицейские не вмешивались в драку, пока не произошло убийство

В Симферополе трое полицейских наблюдали за пьяной дракой и не вмешивались, пока не произошло убийство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое сотрудников патрулировали улицы на служебном авто и заметили разгорающийся скандал у алкомаркета: два весьма нетрезвых мужчины сцепились в словесной схватке.

Полицейские остановились, вышли из машины, но мешать спорщикам не стали. Между тем, один из участников «поединка» рекомендовал другому «пойти проспаться», но неугомонный кутила не успокаивался. Близость стражей порядка его не смущала.

«Тогда один из драчунов отправился к машине, поднял руки вверх и похлопал одного из копов по плечу с репликой: «Оу, заберите его». ППСники не оценили иммерсивное шоу и остались на зрительских местах. Не дождавшись реакции, товарищ вернулся к оппоненту и ударил его – тот упал и разбил голову о бордюр, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Полицейских внезапно настигла реальность – пришлось вмешаться. Позже они заявляли, что сочли это дружеским спором».

Всех троих уволили из полиции и дали три года условно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube