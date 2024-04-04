Они и не засыпали: в Крыму уже отмечают пик активности клещей

С начала года в Крыму от укусов клещей пострадали 145 человек, в том числе 63 ребенка.

«Эти показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года, – цитирует КИА специалиста-эксперта отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополя Викторию Гудзь. – Отмечу, что 43 случая укусов мы зарегистрировали только за последние две недели, что означает, что пик активности клещей уже начался. Кроме того, ежегодно проводится мониторинг– и у 4% отловленных клещей выявляется болезнь Лайма и клещевой боррелиоз. Это настораживает».

Как уже сообщал «Новый День», в среднем, в Крыму с укусами клещей обращаются в медицинские учреждения около 2 тысяч человек в год.

Всех, кто собирается отправится в лес или горы, призывают соблюдать элементарные правила безопасности: надевать одежду, плотно прилегающую к телу, обрабатывать одежду и кожу соответствующими репеллентами, после прогулки тщательно проверять кожные покровы и одежду на наличие клещей. В случае обнаружения не заниматься самолечением и немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube