В Крыму заочно будут судить охотника, убившего туриста в прошлом веке

В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, 24 года назад убившего туриста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, вечером 23 июля 1999 года компания молодых людей во время похода на горе Ай-Петри познакомилась с охотником. После вечерних посиделок между 24-летним туристом и охотником произошел конфликт, последний выстрелил в юношу из ружья. Потерпевший скончался, а убийца с места преступления скрылся.

«В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и полицейские установили прямых свидетелей преступления и личность фигуранта, а также получили доказательства его вины, – рассказали в ведомстве. – Обвиняемый находится на территории другого государства, его объявили в международный розыск».

Между тем, прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее в международный розыск объявили жителя Симферополя, который в феврале 2016 года на автозаправочной станции по Евпаторийскому шоссе напал с ножом на молодого человека. От полученных ранений потерпевший через несколько часов скончался в больнице.

Убийца же сразу после нападения сбежал за границу. Его тоже будут судить заочно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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