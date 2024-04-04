Из Крыма собираются выдворить более 200 иностранцев

Более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства было выявлено в 2023 году в Крыму. Органы дознания зарегистрировали 143 преступления, среди них – организация незаконной миграции, фиктивная регистрация иностранных граждан и постановка их на учет. По решению судов выдворено более 500 иностранных граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два месяца текущего года выявлено 1 тысяча 146 нарушений миграционного законодательства, к административной ответственности привлекли 879 человек. По фактам совершения преступлений в сфере миграции возбуждено 13 уголовных дел. Вынесено 5 решений о депортации и 211 решений об административном выдворении иностранных граждан с территории России.

Симферополь, Олег Яковенко

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