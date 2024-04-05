В Севастополе озвучили задание на весенний призыв

Около 500 севастопольцев отправятся на срочную службы в рамках весеннего призыва.

Как уже сообщал «Новый День», кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля.

В Севастополе стартовал ежегодный весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля. Около 500 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на обязательную военную службу.

Срок военной службы, как и раньше, составит 12 месяцев. Большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа.

По словам военного комиссара Севастополя Виталия Султанова, призывников не будут направлять для участия в выполнении задач специальной военной операции, а также в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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