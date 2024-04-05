В Крыму и Севастополе увеличивается количество сделок с недвижимостью

В Крыму и Севастополе растет количество сделок с недвижимостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году в Крыму заключили 8 тысяч 901 сделку, что на 16% больше показателей 2021 года, в Севастополе – 1 тысячу 119 сделок – плюс 15% к уровню 2021 года.

«В настоящий момент продажи квартир в новостройках идут непрерывно. Тому подтверждение цифры, которыми располагает единая информационная система жилищного строительства России, – пишет telegram-канал «Бизнес Крым». – На апрель 2024 года всего в Севастополе жилой площади зарегистрировано 121 тыс кв метров. Продажи открыты на 88 тыс кв метров. Уже продано 35% или 43 тыс кв метров жилья.

В настоящий момент средняя стоимость севастопольского «квадрата» в новостройках составляет 138 тыс 12 руб. Объем привлеченных инвестиций – 5 млрд 923 млн рублей».

В Крыму в настоящий момент возводится 1 млн 163 тыс кв жилья. И Продано – 268 тыс кв метров. Средняя стоимость крымского «квадрата» – 125 тыс 982 рублей – и это с учетом «золотой» земли на ЮБК вообще и в Ялте в частности.

Добавим, что в масштабах всего Южного Федерального округа на долю Крыма и Севастополя приходится чуть более 7% сделок с недвижимостью.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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