В Крыму и на Кубани начали поднимать цены на отдых

Туроператоры ожидают повышение интереса туристов к Сочи в наступающем сезоне на 15%. Об этом заявил вице-президент ассоциации Альянса туристических агентств России Алексей Черепахин, уточнив, что эта цифра коррелируется с прогнозируемым ростом цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены в отелях на курортах Краснодарского края в среднем заявляется на уровне 4,5 – 5 тысяч рублей в сутки. Не исключено, что при повышении спроса цены еще подрастут. Так, в сезоне 2023 года стоимость одного дня отдыха в Краснодарском крае выросла на 17%, а средний чек увеличился почти на четверть.

Интерес к Крыму тоже растет: сегодня фиксируется увеличение спроса на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Это позволило наиболее востребованным отелям поднять цены на 10%.

Пока летний отдых на ЮБК бронируется по средней цене 3,5 тысячи рублей в сутки, на западном и восточном побережье – в зависимости от локации – от 2 до 3 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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