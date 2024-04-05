В Крыму экс-депутата будут судить за вымогательство в крупном размере

Бывшего депутата Нижнегорского сельсовета и предпринимателя будут судить за вымогательство в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, подельники требовали от местного жителя, который купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать земли обратно. Сообщники предложили заведомо заниженную цену без учета значительных вложений нового собственника. С целью «мотивации» действующий на тот момент депутат и предприниматель с мая по август 2023 года размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.

Действия злоумышленников были пресечены в октябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия обвиняемые дали подробные показания, подтвердив их на очных ставках и проверках с выездом на место, в связи с чем судом им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела в отношении сообщников, обвиняемых в вымогательстве в составе группы лиц в крупном размере, завершено.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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