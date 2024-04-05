Крымчане похитили в Кисловодске картины на 2 млн рублей

Крымчане похитили в Кисловодске 21 картину общей стоимость 2 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план дерзкого ограбления придумал житель Феодосии.

Рассматривая в интернете интерьеры гостиниц Краснодарского края и Ставрополья, он наткнулся зацепился на фотографии из санатория имени Горького в Кисловодске.

«Намётанный взгляд ценителя искусства сразу распознал известных советских художников: полотна Серова, Одинцова, Николаева и Авилова украшали стены. Подхватив друга, он помчался на курорт, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Дальше – типичный сценарий приключенческого детектива: несколько дней разведки, слежки и успешная кража в день Х. Собирались захватить 4 картины, а утащили плюсом ещё 17 из коридоров и кухни. Награбленное унесли, завернув в фартуки. До Крыма похитители доехали, затихарились, но на чёрный рынок искусства так и не вышли – полиция их перехватила».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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