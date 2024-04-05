Власти Судака решили перекрасить разрушенную набережную

Власти Судака обещают привести в порядок часть разрушенной набережной к 1 июня.

Как уже сообщал «Новый День», главный городской променад – набережную существенно обновили к 1800-летия Судака 2012 году. Но оставили советские подпорные стены и основание. С тех проводился только косметический ремонт. Уставший бетон не выдержал ноябрьского шторма 2023 года: основание подмыло, часть подпорных стен разрушилось. В итоге набережная просела и частично обвалилась, а узорчатый кованый забор накренился и начал ржаветь.

Разрушенный участок сразу после шторма огородили и… оставили. Городские власти заявили, что ждут денег из федерального бюджета. В итоге к началу марта состояние набережной ухудшилось.

Сейчас глава города Константин Подсевал заявляет, что ремонт начался:

«Мы начали эксперимент и делаем сейчас набережную в районе Алчака. Думаю, к 1 июня там будет новая набережная», – сказал он.

Кроме того, градоначальник сообщил, что этот участок набережной перекрасят из черного в другие цвета:

«Если всем понравится, будем опыт перенимать дальше».

Судак, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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