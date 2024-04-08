ФСБ задержала организаторов центра связи в РФ для украинских телефонных мошенников

ФСБ сообщила о задержании организаторов узла связи в РФ для украинских телефонных мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу украинских кол-центров на территории РФ обеспечивали 5 человек: только через этот узел связи мошенники выманили у россиян 7 млрд рублей.

«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины», – сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В МВД РФ уточнили, что в состав преступной группы входили жители нескольких регионов. С 2022 года мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета. «По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски», – сообщили в МВД.

У задержанных изъяты средства компьютерной техники и связи, оборудование, используемое в противоправной деятельности, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества.

Все пятеро заключены под стражу, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Они заключены под стражу.

Москва, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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