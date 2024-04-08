В Крыму создали календарь и карту цветений, но забыли об аллергиках

В Крыму создали календарь и карту цветений: информация опубликована портале Travel Crimea.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на полуострове цветут Магнолия Суланжа, персик, сакура, тюльпаны. Во второй половине месяца им на смену придут дикие пионы. В первой половине мая зацветут глициния, сирень и рапс, чуть позже к ним присоединятся шалфей, маки и ромашка.

Для любителей красивых видов и фотографий опубликованы координаты локаций и карты маршрутов, а также краткое описание цветов и мероприятий.

А вот об аллергиках в Министерство курортов и туризма Республики Крым пока не позаботились, хотя значительную часть туристов и клиентов санаториев составляют как раз те, кто страдает от аллергии, астмы и других легочных патологий – для них климат Крыма считается не просто подходящим, но и лечебным, в отличие, например, от Черноморского побережья Кавказа. Однако, сбегая на полуостров от весеннего поллиноза, например, в конце апреля и мае аллергики и астматики могут получить неприятную неожиданность в виде цветущих хвойников, лещины, кизила, бука, дуба и березы. Да и красиво цветущий персик тоже является сильным аллергеном. Но в календаре цветений это не указано.

А в разгар сезона – в июле в Крыму зацветает самый опасный для аллергиков сорняк – амброзия, распространенная и некоторых популярных курортах. Пылить это растение начинает в августе и продолжает до октября. Так что, если кто-то из аллергиков или астматиков решит отдохнуть в это время на зараженных амброзией территориях, он рискует вместо оздоровления получить серьезное обострение заболевания. И предупреждать об этом людей надо заранее.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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