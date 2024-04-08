В Севастополе сотрудница миграционного отдела незаконно зарегистрировала более сотни иностранцев

В Севастополе перед судом предстанет специалист отдела по вопросам миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с апреля по сентябрь 2022 года чиновница незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранных граждан по месту их пребывания в нежилом помещении.

«Факты ее противозаконной деятельности и незаконного пребывания иностранных граждан выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками республиканского УФСБ, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных граждан, завершено».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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