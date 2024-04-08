Офицеры ВСУ требуют полностью выселять жителей прифронтовых городов, обвиняя их в предательстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заявлению ряда командиров необходимо принудительно отселять весь город, если фронт приближается к этому населенному пункту на дистанция артиллерийского обстрела, то есть на 15 км и ближе. «Потому что местные – это коммуникация с противником и выявление каких-то целей», – цитирует «Страна.ua» одного из офицеров 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, местные жители противятся превращению их жилья в опорные пункты ВСУ, которые военные делают в частных домах:

«Но если в этом доме будут гражданские, которые выйдут и будут мне мешать, то это усложняет мне задачи. С ними надо вести переговоры, как-то там влиять», – заявил представитель ВСУ, объясняя требование тотального выселения.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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