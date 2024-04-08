В Крыму выросли доходы бюджета

В Крыму выросли собственные доходы бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале текущего года поступления в республиканский бюджет выросли до 18,4 млрд рублей. Это на 28% выше аналогичного прошлогоднего периода. Годовые назначения выполнены на 25%.

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в структуре собственных доходов наибольший удельный вес – почти 30% – приходится на подоходный налог: поступления составили 5,5 млрд рублей. Это больше показателя первого квартала 2023 года на 52,7%. Рост обеспечен увеличением минимального размера оплаты труда и выплатой дивидендов рядом предприятий.

На втором месте налог на прибыль организаций – поступило более 5,1 млрд рублей: рост на 12,2% обеспечен предоставлением уточняющих расчетов с увеличением налоговых обязательств и авансовых платежей по отдельным предприятиям, а также погашением задолженности.

Третий по масштабу источник поступлений – акцизы, которых собрано более 3,2 млрд рублей, или почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Неналоговые доходы зафиксированы в сумме свыше 2,1 млрд рублей, что в 2 раза выше прошлогоднего показателя – это обусловлено увеличением сборов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Кроме того, из федерального бюджета в январе – марте Крым получил дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты на общую сумму 38,4 млрд рублей – это на 19% меньше, чем в январе – марте 2023 года.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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