В Крыму завершили расследование дела об организации террористического сообщества

Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела об организации террористического сообщества и совершении теракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, обвиняемые, по версии следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года сотрудничали с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им было поручено совершить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также спланировать серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона.

Для реализации своих планов сообщники незаконно перевезли в Россию взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также отлеживали перемещения людей, на которых планировали совершить покушение.

С утвержденным обвинительным заключением уголовные дела будут направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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