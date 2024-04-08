Осужденные крымские чиновники потянулись в зону СВО

Бывшие крымские чиновники, получившие срок за те или иные преступления, потянулись на СВО.

Как уже сообщал «Новый День», экс-министр РК Вера Новосельская, получившая 10-летний срок за взятку в размере 25 млн рублей, заявила о желании искупить вину в зоне специальной военной операции. Правда на ее обращение, отправленное 3 месяца назад, до сих пор не ответили.

Сегодня же стало известно, что на СВО отправился бывший заместитель главы администрации Судака Эйваз Умеров, получивший 3 года колонии за избиение подчиненного.

Правда, ни каких подробностей о новом этапе своей жизни он не сообщает, так что подписчикам его телеграм-канала, в котором он и сообщил эту новость, приходится верить ему на слово.

«Отметим, что оба экс-чиновника изначально не признавали вину в инкриминируемых преступлениях, – напоминает «Политнавгатор». – Новосельская отрицала получение взятки за протекцию подрядчику строительства нового здания кукольного театра в центре Симферополя, а Умеров уверял, что его оговорили».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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