Астероид, открытый крымчанином, «сбежал» от наблюдателей

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл потенциально опасный для Земли астероид. Открытие подтвердил Гарвардский Центр малых планет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте астроном обнаружил астероид около 200 метров в диаметре, имеющий околоземную орбиту. Размеры и траектория движения этого небесного тела делают его потенциально опасным для Земли. Борисов направил информацию в Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (эта официальная организация при содействии Международного астрономического союза собирает и систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы, вычисляет их орбиты и публикует эту информацию в циркуляре малых планет). Там его открытие и выводы подтвердили. Сейчас за потенциально опасным космическим путешественником продолжают наблюдать.

Между тем, утром 31 марта Борисов заметил новый астероид из разряда Аполлонов (чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны). Астероид был небольшой – около 2-3 метров в диаметре. Однако вечером (около 19:00 мск) астероид сделал возле Земли гравитационный маневр и изменил орбиту, перейдя в разряд Атонов (траектория их движения пересекает орбиту Земли изнутри). Комический пришелец пролетел на расстоянии 28-30 тыс километров от Земли, то есть на расстоянии орбиты геостационарных спутников.

Борисов отправил очередной отчет о своих наблюдениях в Центр малых планет, там информацию внесли в реестр малых небесных тел, но потом удалили. Дело в том, что астероид исчез: изменив траекторию, небесное тело ушло в дневную зону. И если до этого, его, кроме Борисова, заметили наблюдатели еще 5 обсерваторий, то теперь никто не может найти.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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