российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2024, 09:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Астероид, открытый крымчанином, «сбежал» от наблюдателей

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл потенциально опасный для Земли астероид. Открытие подтвердил Гарвардский Центр малых планет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте астроном обнаружил астероид около 200 метров в диаметре, имеющий околоземную орбиту. Размеры и траектория движения этого небесного тела делают его потенциально опасным для Земли. Борисов направил информацию в Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (эта официальная организация при содействии Международного астрономического союза собирает и систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы, вычисляет их орбиты и публикует эту информацию в циркуляре малых планет). Там его открытие и выводы подтвердили. Сейчас за потенциально опасным космическим путешественником продолжают наблюдать.

Между тем, утром 31 марта Борисов заметил новый астероид из разряда Аполлонов (чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны). Астероид был небольшой – около 2-3 метров в диаметре. Однако вечером (около 19:00 мск) астероид сделал возле Земли гравитационный маневр и изменил орбиту, перейдя в разряд Атонов (траектория их движения пересекает орбиту Земли изнутри). Комический пришелец пролетел на расстоянии 28-30 тыс километров от Земли, то есть на расстоянии орбиты геостационарных спутников.

Борисов отправил очередной отчет о своих наблюдениях в Центр малых планет, там информацию внесли в реестр малых небесных тел, но потом удалили. Дело в том, что астероид исчез: изменив траекторию, небесное тело ушло в дневную зону. И если до этого, его, кроме Борисова, заметили наблюдатели еще 5 обсерваторий, то теперь никто не может найти.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Наука, Общество, Россия,