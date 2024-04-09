В Севастополе компенсации выплалтя не всем заявившим об ущербе после обстрела ВСУ

289 заявлений о компенсации причиненного ущерба получили власти Севастополя после обстрела города ВСУ в ночь на 23 марта. На выплату компенсации людям из городского резервного фонда выделят 4 млн 155 тыс рублей. Правда, выплаты получат не все обратившиеся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 216 заявлений касаются повреждений недвижимого имущества, остальные – автомобилей.

По словам директора городского Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, по результатам рассмотрения заявлений комиссией, компенсация будет выплачена в 172 случаях. По 44 адресам было повреждено общедомовое имущество, которое должны восстанавливать управляющие компании. По другим заявлениям наличия реальных повреждений не выявлено.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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