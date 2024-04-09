В Крыму нашли останки мутанта, жившего 145 млн лет назад

В Крыму нашли иглу ежа, жившего 145 млн лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окаменелую 8-сантиметровую иглу обнаружили в слое известняка в Белогорском районе.

Исходя из размера находки, ее владелец достигал 13 см. Самого ежа не нашли: его либо съели, либо он не сохранился. Но ученые, исследовав колючку, пришли к выводу, что это был представитель вымершего вида Cidaris sp, обитавших в Крыму в эпоху динозавров и формирования современных млекопитающих.

Тогда для территории современного Крыма был характерен влажный тропический климат и мелководные заливы, в которых обитала небольшая живность. А владелец найденный иглы был явно великоват.

«Ранее в берриасе (нижний ярус мелового периода) у нас находили только «неправильных» морских ежиков – от 2,5 до 3 см. Это были закапывающиеся морские ежи, – цитирует «КП Крым» палеонтолога, сотрудника Центрального музея Тавриды Виталия Родионова. – А Cidaris относится к правильным морским ежам, которые представляют собой идеальный шарик с ходильными и защитными колючками. Игла, которую мы нашли – защитная, она была толстой и снабжена стрекательными капсулами, которые плевались в хищников кислотой.

Ежик, судя по его колючке, был размером около 12-13 сантиметров. Дело в том, что более поздние ежи были уже размером 5-7 сантиметров. А этот буквально мутант…»

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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