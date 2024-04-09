В Крыму будут судить жителей Мелитополя, пять лет назад убивших трейдера

В Крыму будут судить двух жителей Мелитополя, пять лет назад совершивших убийство трейдера.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 21 марта 2019 года у дороги в районе села Низинное Сакского района в своем автомобиле был обнаружен 34-летний житель Севастополя с многочисленными огнестрельными ранениями.

Правоохранительные органы выяснили, что в тот день мужчина выехал из дома с крупной суммой денег, однако при осмотре салона их не обнаружили. Основная версия убийства была связана с деятельностью погибшего, который зарабатывал на жизнь, будучи неофициальным валютным трейдером.

В ходе следствия и значительного количества экспертиз по изъятым с места преступления следам и отпечаткам сотрудникам СКР и полиции удалось установить лиц, причастных к совершению преступления.

Один из фигурантов – 42-летний житель Мелитополя с 2018 года на постоянной основе перевозил через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией российские рубли для их обмена на иностранную валюту. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера подлежащие обмену деньги, для чего привлек своего брата и еще одного земляка. Встретившись с мужчиной, соучастники выстрелили в него не менее 6 раз и забрали 160 тысяч долларов США.

В феврале текущего года братья были задержаны на территории Мелитополя и доставлены в Симферополь. Один из них с учетом предъявленных неопровержимых доказательств дал признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в убийстве и разбое (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

«Личность и местонахождение третьего участника также установлена. Принимаются меры к его задержанию», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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