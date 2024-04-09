За счет федерального бюджета в Крыму отремонтируют менее трети поврежденных штормом берегоукрепительных сооружений

Крым получил из федерального центра 5,1 млрд рублей на восстановление 26 берегоукрепительных сооружений, разрушенных в ноябре 2023 года «штормом века». Об этом сообщил глава министерства жилищной политики РК Никита Тарасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта сумма должна быть потрачена на восстановление 22 объектов в Ялте, 2 в Алуште и 2 в Николаевке.

Напомним, мощный шторм в ноябре прошлого года разрушил более 90 берегоукрепительных сооружений крымского побережья. Власти республики рассчитывали все их привести в порядок за счет федерального бюджета. Но пока деньги выделены менее чем на треть. Еще часть восстановительных работ профинансируют за счет резервного фонда РК. В их числе, например, набережная в Судаке.

Остальным муниципалитетам пока придется в буквальном смысле ждать у моря погоды.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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