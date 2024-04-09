В Симферополе из-за бездействия чиновников разрушается объект культурного наследия

В Симферополе организована проверка информации о разрушении объекта культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об особняке дворянина Константина Ракова. Дом построен в 1907 году в стиле модерн. После гражданской войны здание было национализировано и использовалось как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР.

3 февраля 1945 года в гостинице останавливался (правда, всего на 1 час) премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, следовавший с аэродрома «Саки» на Ялтинскую конференцию.

После 1946 года гостиницу преобразовали в многоквартирный дом: к началу XXI века в доме насчитывалось 13 квартир.

30 апреля 1995 года особняк Ракова был включен в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры Украины. А 20 декабря 2016 года – в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В документах муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2020 годы» особняк Ракова значился как муниципальная собственность Симферополя. Однако, по данным ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, квартиры в здании приватизированы. При этом из-за особого статуса объекта собственники жилья не могут самостоятельно начать ремонт. Между тем, с фасада особняка осыпается штукатурка, в фундаменте разрастаются трещины.

Симферополь, Лиана Макоба

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