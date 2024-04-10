В Киеве предложили «отменить» Булгакова и Сикорского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Институт национальной памяти Украины признал Михаила Булгакова «символом российской имперской политики» и «украинофобом», поддерживавшим «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма». И предложил ликвидировать все, что связано с именем Булгакова – памятные знаки, топонимы и так далее.

Киевский музей Михаила Булгакова выступил категорически против заключения Института национальной памяти:

«Приведенные аргументы относительно фигуры, творчества М. Булгакова явно преувеличены, тенденциозны, поверхностны, не базируются на источниках или искажают их. Метафорическая, эмоционально-категорическая подача тезисов говорит больше о личной неприязни и тенденциозности восприятия авторов, чем о научной, профессиональной экспертизе», – говорится в официальном заявлении учреждения.

В музее подчеркнули, что большинство составителей заключения не имеют соответствующей специальности и компетенции.

Между тем, в Верховной Раде предложили «отменить» и авиаконструктора Игоря Сикорского. Он родился и вырос в Киеве. На этом основании во времена президентства Виктора Ющенко, заявившего: «Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин – «Репа» – это украинский художник, а Чайковский – «Чайка» – это украинский композитор. Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи имен», Сикорского нарекли украинским авиаконструктором и назвали в честь него киевский аэропорт Жуляны, Киевский политехнический институт и одну из улиц украинской столицы.

Но теперь вспомнили, что его отец был членом Киевского клуба русских националистов, а сам Игорь Сикорский считал Украину интегрированной частью России. На этом основании его предложили вычеркнуть из украинцев.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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