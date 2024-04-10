У Крымского моста задержали группу мигрантов-нарушителей

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции задержали группу мигрантов, нарушивших законодательство РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, автомобиль с гражданами Узбекистана, следовавший в Краснодарский край, автоинспекторы остановили на стационарном посту ДПС «Керчь» перед Крымским мостом. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель и его пассажиры приехали в Республику Крым работать и учиться, но в установленный законом срок, территорию Российской Федерации не покинули.

Всех нарушителей выдворили за пределы России.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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