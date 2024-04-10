В Крыму потратят 6 млрд рублей, чтобы сдвинуть кусочек дороги, мешающей новому курорту

В Крыму потратят без малого 6 млрд рублей, чтобы сдвинуть 7 км дороги, мешающей новому курорту.

Как уже сообщал «Новый День», в Евпатории собираются построить гостинично-туристического комплекса «Золотые пески России» стоимостью свыше 59 млрд рублей.

Общая площадь комплекса, включающего 17 гостиничных комплексов категории 3, 4 и 5 звезд с общим количеством около 4,5 тыс номеров, превысит 50 гектаров. На территории также планируется разместить СПА-комплексы, бассейны, акваплэй-зоны, рестораны, магазины и другие объекты коммерческой инфраструктуры.

Кроме того, предполагается обустроить 2-километровую набережную, которую соединят с уже существующими городскими береговыми зонами, получив таким образом самую длинную набережную в России общей протяженностью около 24 км.

Правда всем этим грандиозным планам мешает автомагистраль Симферополь – Евпатория, которая проходит по территории будущего комплекса. Поэтому решено участок трассы длиною 7,3 км вынести за линию крымской железной дороги, что обойдется примерно в 5,8 млрд рублей, или 800 млн рублей за каждый километр.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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